Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил необходимость сокращения зависимости от импорта стратегически важных твердых полезных ископаемых, таких как хром и титан.
В своем выступлении на оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что необходимо полностью удовлетворить текущие и будущие потребности экономики в этих материалах, одновременно существенно сократив импорт.
Он подчеркнул, что российская промышленность активно модернизируется, расширяются заводские мощности, внедряются передовые технологии и осваивается производство наукоемкой продукции.
Мишустин также упомянул, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поднимал вопрос о необходимости нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов и другого сырья для развития приоритетных отечественных отраслей.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.