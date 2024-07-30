Россия планирует обходится без импортного хрома и титана: заявление Мишустина

Мишустин: необходимо сократить зависимость от импорта хрома и титана

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил необходимость сокращения зависимости от импорта стратегически важных твердых полезных ископаемых, таких как хром и титан.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

В своем выступлении на оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что необходимо полностью удовлетворить текущие и будущие потребности экономики в этих материалах, одновременно существенно сократив импорт.

Он подчеркнул, что российская промышленность активно модернизируется, расширяются заводские мощности, внедряются передовые технологии и осваивается производство наукоемкой продукции.

Мишустин также упомянул, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поднимал вопрос о необходимости нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов и другого сырья для развития приоритетных отечественных отраслей.