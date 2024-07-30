Расходы на школу для россиян: узнайте, сколько стоят знания в 2024 году

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Подготовить ребёнка в школу можно за 15 тысяч рублей

1:03
Экономика

В 2024 году расходы на сборы ребенка в школу зависят от многих факторов, таких как регион, тип школы и возраст ребенка.

Подготовить ребёнка в школу можно за 15 тысяч рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, CC BY 4.0

Основные статьи расходов.

1. Школьная форма. Для девочек комплект одежды обойдется в среднем в 6 тысячи рублей, для мальчиков — 7 тысячи рублей. 

2. Форма для физкультуры. Стоимость базового комплекта — около 3 тысячи рублей, включая футболку, шорты, носки, кроссовки и спортивный костюм.

3. Рюкзак. Хороший рюкзак стоит от 2 до 5 тысяч рублей, в среднем около 3 тысячи рублей.

4. Канцелярские принадлежности. Средняя стоимость составляет от 2 до 3 тысяч рублей.

В целом, чтобы подготовить девочку к учебному году потребуется около 14 тысячи рублей, а мальчика — 15 тысячи рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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