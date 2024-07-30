В 2024 году расходы на сборы ребенка в школу зависят от многих факторов, таких как регион, тип школы и возраст ребенка.
Основные статьи расходов.
1. Школьная форма. Для девочек комплект одежды обойдется в среднем в 6 тысячи рублей, для мальчиков — 7 тысячи рублей.
2. Форма для физкультуры. Стоимость базового комплекта — около 3 тысячи рублей, включая футболку, шорты, носки, кроссовки и спортивный костюм.
3. Рюкзак. Хороший рюкзак стоит от 2 до 5 тысяч рублей, в среднем около 3 тысячи рублей.
4. Канцелярские принадлежности. Средняя стоимость составляет от 2 до 3 тысяч рублей.
В целом, чтобы подготовить девочку к учебному году потребуется около 14 тысячи рублей, а мальчика — 15 тысячи рублей.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.