Вкладчики шокированы: повышение ставки ЦБ изменит налог на проценты по депозитам

Газета "Известия" сообщает, что в результате увеличения ставки Центробанком налог на проценты по депозитам затронет доходы вкладчиков, превышающие 180 тысяч рублей.
После повышения ставки с 16 до 18% на заседании 26 июля, с 2024 года налог будет применяться к доходам свыше указанной суммы.
Эксперты считают, что этот налог затронет лишь небольшую часть россиян, поскольку только 3,6% вкладчиков имеют депозиты на сумму более 1 миллиона рублей.
Властями РФ предусмотрено, что в течение трех лет планируется собрать 312 миллиардов рублей от налога на проценты по депозитам.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.