Вкладчики шокированы: повышение ставки ЦБ изменит налог на проценты по депозитам

Доходы от вкладов подпадут под налог

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газета "Известия" сообщает, что в результате увеличения ставки Центробанком налог на проценты по депозитам затронет доходы вкладчиков, превышающие 180 тысяч рублей.

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После повышения ставки с 16 до 18% на заседании 26 июля, с 2024 года налог будет применяться к доходам свыше указанной суммы.

Эксперты считают, что этот налог затронет лишь небольшую часть россиян, поскольку только 3,6% вкладчиков имеют депозиты на сумму более 1 миллиона рублей.

Властями РФ предусмотрено, что в течение трех лет планируется собрать 312 миллиардов рублей от налога на проценты по депозитам.