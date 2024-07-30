Финансовый совет месяца дали россиянам: когда лучше покупать валюту?

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Попцова: сейчас подходящее время для покупки валюты

1:19
Экономика

Согласно анализу Алины Попцовой из УК "Альфа-Капитал", текущий курс рубля представляет собой благоприятную возможность для покупки валюты в целях защиты от рисков девальвации. 

Попцова: сейчас подходящее время для покупки валюты
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

В качестве альтернативы она также рекомендует рассмотреть покупку локальных облигаций, номинированных в иностранных валютах, сообщает "РГ".

По прогнозам финансиста, в ближайший месяц доллар, вероятно, будет колебаться в пределах 86-89 рублей, а евро — 94-97 рублей. В данный момент рубль сталкивается с как поддерживающими, так и ослабляющими факторами.

К первым относится повышение ключевой ставки Банка России, что ведет к росту ставок по депозитам и облигациям, повышая склонность россиян к сбережениям, что снижает объемы импорта и, соответственно, спрос на валюту.

Однако с другой стороны, снижение требований к обязательной продаже валютной выручки для крупных экспортеров также оказывает давление на рубль, особенно учитывая, что чрезмерное укрепление валюты не соответствует бюджетным интересам страны.

Кроме того, продолжающийся сезон отпусков поддерживает высокий спрос на иностранную валюту для поездок за границу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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