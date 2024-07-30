Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году: не упустите свой шанс

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Август и октябрь назвали самыми выгодными месяцами для отпуска

1:06
Экономика

В оставшийся период 2024 года самыми выгодными месяцами для отпуска будут август и октябрь, сообщила эксперт по трудовому праву компании Headhunter Татьяна Нечаева.

Август и октябрь назвали самыми выгодными месяцами для отпуска
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Она объяснила, что размер отпускных напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце: чем их больше, тем выше сумма. Также можно увеличить размер отпускных, включив в период отдыха выходные дни.

По словам Нечаевой, в августе будет 22 рабочих дня, в сентябре — 21, в октябре — 23, а в ноябре и декабре — по 21. Исходя из этого, для отпуска в оставшиеся месяцы 2024 года наиболее выгодными окажутся август и октябрь.

Кроме того, Нечаева посоветовала планировать отпуск так, чтобы он начинался после получения премии. Она отметила, что если ожидается повышение зарплаты, лучше отложить отпуск до момента, когда повышение вступит в силу, передаёт РИА Новости.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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