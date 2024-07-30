Россия успешно удержала положительное сальдо торгового баланса, несмотря на западные санкции, которые, как утверждает обозреватель Хусейн Саммур в статье для Al Mayadeen, не только не навредили, но и способствовали экономическому росту страны.
Эксперт подчеркивает, что антироссийские ограничения способствовали развитию России, создав условия для её экономики.
Хотя санкции привели к снижению доходов от экспорта и объемов импорта, в 2022-2023 годах страна достигла рекордного профицита внешней торговли.
По итогам прошлого года Россия вошла в рейтинг стран с положительным сальдо торгового баланса, заняв седьмое место среди десяти стран в списке Всемирного банка с результатом в $121 млрд.
Примечательно, что чуть более 40 стран обладают торговым профицитом, в то время как 72 государства имеют торговый дефицит.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.