Компания Gasum прекратила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России в соответствии с санкциями ЕС, запретившими импорт через терминалы вне газовой сети ЕС.
Несмотря на долгосрочный контракт с "Газпром экспортом" на условиях "бери или плати", Gasum теперь закупает СПГ из других источников, включая Норвегию и терминалы в Центральной Европе.
Поставки трубопроводного газа из России фактически прекратились в мае 2022 года, а контракт был расторгнут в мае 2023 года.
Арбитражный суд Стокгольма признал форс-мажор по контракту из-за перехода на оплату газа в рублях, обязав Gasum выплатить более €300 млн задолженности, но не обязывая оплачивать газ в рублях.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.