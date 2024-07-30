Финляндия прекратила получать российский газ, но продолжает за него платить

Финляндия прекратила закупки российского СПГ

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Gasum прекратила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России в соответствии с санкциями ЕС, запретившими импорт через терминалы вне газовой сети ЕС.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Несмотря на долгосрочный контракт с "Газпром экспортом" на условиях "бери или плати", Gasum теперь закупает СПГ из других источников, включая Норвегию и терминалы в Центральной Европе.

Поставки трубопроводного газа из России фактически прекратились в мае 2022 года, а контракт был расторгнут в мае 2023 года.

Арбитражный суд Стокгольма признал форс-мажор по контракту из-за перехода на оплату газа в рублях, обязав Gasum выплатить более €300 млн задолженности, но не обязывая оплачивать газ в рублях.