При чём здесь Украина? В Италии арестовали активы российского бизнесмена

В Италии арестовали активы бизнесмена из России

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В итальянском городе Флоренция были арестованы активы российского бизнесмена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию от местной прокуратуры.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Sveter, CC BY-SA 3.0

Согласно заявлению прокуратуры, личность бизнесмена не раскрывается, но сумма арестованных активов превышает 40 миллионов евро. Прокуратура пояснила, что арест был произведен в ответ на запрос международной судебной помощи, полученный от антикоррупционной прокуратуры Украины.

Итальянские власти отметили, что они исполнили постановление о превентивном аресте, выданное следственным судьей. Арестованы были активы, включая недвижимость и акции, общей стоимостью около 41 миллиона евро, которые были получены в результате реинвестирования незаконно полученных доходов.

Также было добавлено, что данный бизнесмен является фигурантом расследования по делу о мошенничестве против государственной компании из Украины, и подозревается в подкупе государственных служащих и отмывании денег.