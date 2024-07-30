В итальянском городе Флоренция были арестованы активы российского бизнесмена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию от местной прокуратуры.
Согласно заявлению прокуратуры, личность бизнесмена не раскрывается, но сумма арестованных активов превышает 40 миллионов евро. Прокуратура пояснила, что арест был произведен в ответ на запрос международной судебной помощи, полученный от антикоррупционной прокуратуры Украины.
Итальянские власти отметили, что они исполнили постановление о превентивном аресте, выданное следственным судьей. Арестованы были активы, включая недвижимость и акции, общей стоимостью около 41 миллиона евро, которые были получены в результате реинвестирования незаконно полученных доходов.
Также было добавлено, что данный бизнесмен является фигурантом расследования по делу о мошенничестве против государственной компании из Украины, и подозревается в подкупе государственных служащих и отмывании денег.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.