Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии

Airbus и Boeing столкнулись с новыми вызовами

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каждый год Airbus и Boeing, ведущие мировые производители самолетов, конкурируют на престижном авиашоу, которое чередуется между Парижем и Фарнборо, Великобритания.

Фото: flickr.com by Tomás Del Coro, CC BY-SA 2.0

В этом году на шоу в Фарнборо, открывшемся 22 июля, конкуренция была менее напряженной, чем обычно. Оба производителя объявили о некоторых заказах, но они были незначительными.

Boeing по-прежнему испытывает трудности из-за проблем с безопасностью своего 737 Max, что вынудило компанию замедлить производство. Airbus также сталкивается с задержками из-за проблем в цепочке поставок, что мешает увеличению объемов поставок.

На фоне растущего спроса на авиаперевозки, обе компании имеют значительное количество незаполненных заказов: 8600 у Airbus и 6150 у Boeing. В ближайшие 20 лет ожидается удвоение мирового парка пассажирских самолетов, что требует производства 44,000 новых воздушных судов. Несмотря на это, вхождение на рынок нового конкурента остается сложной задачей из-за огромных затрат и времени, необходимых для разработки и сертификации новых самолетов.

Бразильская компания Embraer и китайская COMAC рассматриваются как потенциальные конкуренты. Однако история Bombardier и Mitsubishi Heavy Industries показывает, насколько рискованно бросать вызов дуополии. Китай, поддерживаемый государственными субсидиями, продвигает свой C919, но его характеристики пока уступают конкурентам, сообщает The Economist.

Несмотря на сложности, COMAC может захватить значительную долю китайского рынка в ближайшие 20 лет, особенно если правительство Китая продолжит развивать внутреннюю цепочку поставок и двигателестроение. Таким образом, Airbus и Boeing следует учитывать новые угрозы со стороны китайских производителей.