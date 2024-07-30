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McDonald's теряет клиентов: продажи падают впервые за 4 года

Корпорация McDonald's зафиксировала снижение продаж

1:45
Экономика

Во втором квартале 2024 года корпорация McDonald's столкнулась с первым снижением продаж с 2020 года, не оправдав ожиданий аналитиков по поводу скромного роста.

Корпорация McDonald's зафиксировала снижение продаж
Фото: flickr.com by Luca Mascaro, CC BY-SA 2.0

Сопоставимые продажи сети, учитывающие рестораны, работающие более года, упали на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В каждом географическом сегменте McDonald's наблюдалось снижение продаж. В США основным фактором стало сокращение пешеходного трафика, частично компенсированное ростом цен.

Акции компании выросли на 0,5% в начале торгов в Нью-Йорке, но за год они упали на 15%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 14%. Прибыль McDonald's во втором квартале составила 2,97 доллара на акцию, что оказалось ниже средней оценки аналитиков, сообщает Bloomberg.

Рост продаж замедлился из-за многолетнего повышения цен и ограниченных бюджетов домохозяйств в Америке. Вне США на продажи повлияли бойкоты из-за конфликта между Израилем и ХАМАСом, особенно на Ближнем Востоке. Также снизились продажи в Китае и Франции. Общесистемные продажи, включая новые рестораны, также упали, что указывает на то, что открытия новых точек не компенсируют слабость существующих.

Тем не менее, McDonald's продолжает свой амбициозный план расширения, планируя увеличить количество ресторанов до 50 000 к 2027 году.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Tesla упала до минимума за пять лет.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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