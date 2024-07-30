Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшая супруга Александра Серова заявила, что певец запрещал ей работать
Курбан Омаров поделился романтическими кадрами с молодой женой
Как приготовить вкусные драники
ChatGPT научился шутить смешнее живых людей, выяснили американские учёные
5 признаков, что ваша кошка вас обожает
News. mail.ru: в Севастополе откроется парк "Новый Херсонес"
Как справиться с хлорозом у растений: причины, симптомы и эффективные методы лечения
Нюша и Игорь Сивов после развода договорились о местожительстве детей
Корпорация McDonald's зафиксировала снижение продаж
The Economist: Дональд Трамп хочет объявить войну сильному доллару

Администрация Трампа рассмотрит меры по снижению стоимости доллара

1:41
Экономика

В сентябре 1985 года министры финансов и главы центральных банков США, Великобритании, Франции, Японии и Западной Германии встретились в отеле Plaza в Нью-Йорке для обсуждения снижения стоимости доллара, который значительно вырос за предыдущие годы.

Администрация Трампа рассмотрит меры по снижению стоимости доллара
Фото: flickr.com by The White House, PDM

В результате этой встречи, известной как "Соглашения Плазы", доллар начал падать и к концу 1980-х вернулся к уровням 1980 года. Несмотря на успех этих соглашений, интервенции на валютных рынках утратили популярность. Независимая денежно-кредитная политика стала приоритетом для большинства стран.

Во время второго срока Трампа возможно возобновление попыток воздействия на стоимость доллара, сообщает The Economist.

Дональд Трамп и его напарник Джей Ди Вэнс выражают недовольство сильной валютой, полагая, что она вредит американской промышленности. Методы для достижения этой цели могут включать интервенции на валютном рынке, воздействие на Федеральную резервную систему или введение контроля за капиталом, но все эти меры имеют свои сложности и потенциальные негативные последствия.

Новая администрация может столкнуться с теми же проблемами, что и предшественники: валютные рынки обширны и трудноуправляемы, а влияние политики на экономику зачастую ограничено. Однако, если не предпринимать никаких действий, снижение процентных ставок и ослабление валюты могут произойти естественным образом, как это было в конце 1980-х годов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
Советы, как хранить приготовленное мясо
Поэт Рыбчинский назвал Аллу Пугачёву "белой вороной", которую хотят очернить
Полезные советы: как найти и использовать скрытую кнопку сигнализации в вашем авто
Как определить тип почвы на участке
Администрация Трампа рассмотрит меры по снижению стоимости доллара
Садальский рассказал о списке актёров, которым были запрещены главные роли в СССР
Ксения Бородина вновь нашла счастье в личной жизни
Почему целлюлит не исчезает: спорт и похудение не всегда эффективны
Певица Алсу выразила благодарность Игорю Крутому
Пиво, виски и круглосуточный бар включены в райдер певца Глеба Самойлова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников