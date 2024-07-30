The Economist: Дональд Трамп хочет объявить войну сильному доллару

Администрация Трампа рассмотрит меры по снижению стоимости доллара

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре 1985 года министры финансов и главы центральных банков США, Великобритании, Франции, Японии и Западной Германии встретились в отеле Plaza в Нью-Йорке для обсуждения снижения стоимости доллара, который значительно вырос за предыдущие годы.

Фото: flickr.com by The White House, PDM

В результате этой встречи, известной как "Соглашения Плазы", доллар начал падать и к концу 1980-х вернулся к уровням 1980 года. Несмотря на успех этих соглашений, интервенции на валютных рынках утратили популярность. Независимая денежно-кредитная политика стала приоритетом для большинства стран.

Во время второго срока Трампа возможно возобновление попыток воздействия на стоимость доллара, сообщает The Economist.

Дональд Трамп и его напарник Джей Ди Вэнс выражают недовольство сильной валютой, полагая, что она вредит американской промышленности. Методы для достижения этой цели могут включать интервенции на валютном рынке, воздействие на Федеральную резервную систему или введение контроля за капиталом, но все эти меры имеют свои сложности и потенциальные негативные последствия.

Новая администрация может столкнуться с теми же проблемами, что и предшественники: валютные рынки обширны и трудноуправляемы, а влияние политики на экономику зачастую ограничено. Однако, если не предпринимать никаких действий, снижение процентных ставок и ослабление валюты могут произойти естественным образом, как это было в конце 1980-х годов.