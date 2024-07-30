Согласно данным организации Make UK, Великобритания впервые выбыла из десятки ведущих промышленных стран мира, опустившись на 12-е место.
Это снижение связано с глобальными изменениями в экономике, в результате которых Великобритания оказалась ниже Мексики и России.
В то же время, Россия поднялась на восьмое место благодаря увеличению оборонного производства, сообщает РИА Новости.
Make UK призывает к разработке долгосрочной промышленной стратегии для поддержки производственного сектора Великобритании.
Лидирующие позиции в списке заняли Китай, США и Япония.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.