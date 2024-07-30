Россия обогнала Великобританию в рейтинге ведущих промышленных стран мира

Великобритания выбыла из топ-10 промышленных стран

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным организации Make UK, Великобритания впервые выбыла из десятки ведущих промышленных стран мира, опустившись на 12-е место.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Это снижение связано с глобальными изменениями в экономике, в результате которых Великобритания оказалась ниже Мексики и России.

В то же время, Россия поднялась на восьмое место благодаря увеличению оборонного производства, сообщает РИА Новости.

Make UK призывает к разработке долгосрочной промышленной стратегии для поддержки производственного сектора Великобритании.

Лидирующие позиции в списке заняли Китай, США и Япония.