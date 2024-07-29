В работе мобильного банка "Сбер" произошёл массовый сбой

0:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами при использовании мобильного банка.

Фото: wikimedia.org by Florstein, CC BY-SA 4.0

Как сообщили агентству "Интерфакс" клиенты кредитной организации, они не могут войти в мобильное приложение. Кроме того, есть сложности с оплатой покупок в магазинах через платёжные терминалы Сбербанка, даже если используется карта любого другого банка.

Позже Сбербанк сообщил, что все его сервисы работают штатно. Сбой не был связан с враждебной хакерской атакой или иными внешними воздействиями.