Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами при использовании мобильного банка.
Как сообщили агентству "Интерфакс" клиенты кредитной организации, они не могут войти в мобильное приложение. Кроме того, есть сложности с оплатой покупок в магазинах через платёжные терминалы Сбербанка, даже если используется карта любого другого банка.
Позже Сбербанк сообщил, что все его сервисы работают штатно. Сбой не был связан с враждебной хакерской атакой или иными внешними воздействиями.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.