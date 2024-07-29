Западные фармацевтические гиганты сократили выплаты российским медикам

Фармацевтические компании Запада значительно сократили гонорары, выплачиваемые российским медикам по итогам 2023 года, сообщает EADaily.
Суммарные выплаты составили 652,6 млн рублей, что на 17% меньше, чем в предыдущем году. Эта информация была получена из отчётов Ассоциации международных фармацевтических производителей, передаёт РБК.
Наибольшее сокращение выплат наблюдалось у таких компаний, как американская GlaxoSmithKline (GSK), японская Takeda и датская Novo Nordisk, которые почти полностью прекратили "передачу ценностей".
Takeda и Novo Nordisk, согласно их отчётам, выплатили средства лишь одному врачу каждая, причём суммы составили около 40 тысяч и 11 тысяч рублей соответственно.
Американская Gilead Sciences, одна из крупнейших по выручке иностранных компаний, вообще не отчиталась о выплатах российским специалистам.
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