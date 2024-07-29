Западные фармацевтические гиганты сократили выплаты российским медикам

Запад урезал гонорары, выплачиваемые российским медикам

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фармацевтические компании Запада значительно сократили гонорары, выплачиваемые российским медикам по итогам 2023 года, сообщает EADaily.

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Суммарные выплаты составили 652,6 млн рублей, что на 17% меньше, чем в предыдущем году. Эта информация была получена из отчётов Ассоциации международных фармацевтических производителей, передаёт РБК.

Наибольшее сокращение выплат наблюдалось у таких компаний, как американская GlaxoSmithKline (GSK), японская Takeda и датская Novo Nordisk, которые почти полностью прекратили "передачу ценностей".

Takeda и Novo Nordisk, согласно их отчётам, выплатили средства лишь одному врачу каждая, причём суммы составили около 40 тысяч и 11 тысяч рублей соответственно.

Американская Gilead Sciences, одна из крупнейших по выручке иностранных компаний, вообще не отчиталась о выплатах российским специалистам.