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Крупнейший перевозчик Восточной Европы перестал платить зарплаты сотрудникам

Польский перевозчик PKP Cargo столкнулся с убытками

0:50
Экономика

Крупнейший перевозчик в Польше и Восточной Европе, PKP Cargo, столкнулся с трудностями в выполнении обязательств перед своими сотрудниками. Проблемы касаются выплат зарплат за последние месяцы, сообщает EADaily.

Польский перевозчик PKP Cargo столкнулся с убытками
Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

"Мы не даем гарантии в вопросе [выплаты] в нашей фирме зарплаты за июль", — подтвердили в компании.

Польский логистический гигант завершил первый квартал текущего года с убытками, превышающими 30 миллионов долларов. Это вызывает опасения у экспертов, которые прогнозируют массовые сокращения, затрагивающие до 30% всего персонала, то есть более 4 тысяч человек.

Такая ситуация негативно отразится на компаниях и подразделениях PKP Cargo, работающих не только в Польше, но и других странах Европы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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