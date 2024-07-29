Угольная и Металлургическая промышленность стали основным источником роста экономики ДНР

Основой экономики ДНР являются угольная и металлургическая отрасли. По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, донецкий уголь — лучшее топливо для металлургии, которая наращивает производство.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил значительный рост бюджета, который в этом году ожидается на уровне 70 млрд рублей. Власти сосредоточены на развитии промышленности и привлекают инвесторов в шахты.
Недавно шахта "Комсомолец Донбасса" достигла добычи 100 миллионов тонн угля, как сообщает URA.RU.
Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость решения проблем аварийного жилья и водоснабжения на Донбассе.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.