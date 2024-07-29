Поездка с Москвы до Питера всего за 2 часа: в России нашли альтернативу подорожавшим перелетам

В России нашли замену подорожавшим авиаперелетам

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти России нашли замену подорожавшим авиаперелетам: проект высокоскоростной магистрали "Москва-Санкт-Петербург" включён в перечень самоокупаемых.

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что это позволит разгрузить авиаперевозки и направить самолеты на отдаленные маршруты.

Запуск ВСМ улучшит транспортную связанность, повысит внутренний туризм и деловую активность. Концессионное соглашение о строительстве подписано в начале июля, общий объем инвестиций — более 2 трлн рублей. Господдержка ускорит строительство и откроет новые возможности для экономики, как сообщает URA.RU.

Маршрут "Москва-Санкт-Петербург" длиной 680 км сократит время в пути до 2 часов 15 минут. В 2030 году по направлению будет перевезено около 23 млн пассажиров. Высокоскоростные магистрали также планируется строить до Казани, Екатеринбурга и других городов.