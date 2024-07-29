Поездка с Москвы до Питера всего за 2 часа: в России нашли альтернативу подорожавшим перелетам

Власти России нашли замену подорожавшим авиаперелетам: проект высокоскоростной магистрали "Москва-Санкт-Петербург" включён в перечень самоокупаемых.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что это позволит разгрузить авиаперевозки и направить самолеты на отдаленные маршруты.
Запуск ВСМ улучшит транспортную связанность, повысит внутренний туризм и деловую активность. Концессионное соглашение о строительстве подписано в начале июля, общий объем инвестиций — более 2 трлн рублей. Господдержка ускорит строительство и откроет новые возможности для экономики, как сообщает URA.RU.
Маршрут "Москва-Санкт-Петербург" длиной 680 км сократит время в пути до 2 часов 15 минут. В 2030 году по направлению будет перевезено около 23 млн пассажиров. Высокоскоростные магистрали также планируется строить до Казани, Екатеринбурга и других городов.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.