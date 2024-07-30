Война на Корейском полуострове обойдётся миру в триллионы долларов

Война на Корейском полуострове нанесёт ущерб мировой экономике

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Шансы на полномасштабную войну между Северной и Южной Кореей остаются низкими, но риск все же существует, особенно на фоне возобновившегося партнерства между Россией и Северной Кореей, заключивших новый оборонный пакт.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Возможный конфликт на Корейском полуострове может привести к гибели миллионов людей и стоить мировой экономике 4 триллиона долларов в первый год, сообщает Bloomberg.

Южная Корея является ключевым производителем полупроводников, что делает её экономику особенно важной для мировых цепочек поставок. В случае войны значительная часть производства Южной Кореи может быть уничтожена, что приведет к серьезным экономическим потрясениям по всему миру.

Основные мировые игроки, такие как США и Китай, также будут вовлечены в конфликт, что усугубит глобальную нестабильность.