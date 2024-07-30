Шансы на полномасштабную войну между Северной и Южной Кореей остаются низкими, но риск все же существует, особенно на фоне возобновившегося партнерства между Россией и Северной Кореей, заключивших новый оборонный пакт.
Возможный конфликт на Корейском полуострове может привести к гибели миллионов людей и стоить мировой экономике 4 триллиона долларов в первый год, сообщает Bloomberg.
Южная Корея является ключевым производителем полупроводников, что делает её экономику особенно важной для мировых цепочек поставок. В случае войны значительная часть производства Южной Кореи может быть уничтожена, что приведет к серьезным экономическим потрясениям по всему миру.
Основные мировые игроки, такие как США и Китай, также будут вовлечены в конфликт, что усугубит глобальную нестабильность.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.