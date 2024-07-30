Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрые рецепты приготовления пасты
Пять полезных свойств ежевики для вашего здоровья
Родившая Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар рассказала про отношения с ним
Великобритания выбыла из топ-10 промышленных стран
Жизнь на грани: как Анджелина Джоли справилась с депрессией в молодости
Водители объяснили, почему они возят с собой лимон
Летний гид по SPF: как выбрать и использовать солнцезащитные средства
Топ-5 секретов уютной уютной гостиной
Как правильно извиниться перед кошкой
Война на Корейском полуострове обойдётся миру в триллионы долларов

Война на Корейском полуострове нанесёт ущерб мировой экономике

0:54
Экономика

Шансы на полномасштабную войну между Северной и Южной Кореей остаются низкими, но риск все же существует, особенно на фоне возобновившегося партнерства между Россией и Северной Кореей, заключивших новый оборонный пакт.

Война на Корейском полуострове нанесёт ущерб мировой экономике
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Возможный конфликт на Корейском полуострове может привести к гибели миллионов людей и стоить мировой экономике 4 триллиона долларов в первый год, сообщает Bloomberg.

Южная Корея является ключевым производителем полупроводников, что делает её экономику особенно важной для мировых цепочек поставок. В случае войны значительная часть производства Южной Кореи может быть уничтожена, что приведет к серьезным экономическим потрясениям по всему миру.

Основные мировые игроки, такие как США и Китай, также будут вовлечены в конфликт, что усугубит глобальную нестабильность.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
Быстрые рецепты приготовления пасты
Пять полезных свойств ежевики для вашего здоровья
Родившая Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар рассказала про отношения с ним
Великобритания выбыла из топ-10 промышленных стран
Жизнь на грани: как Анджелина Джоли справилась с депрессией в молодости
Водители объяснили, почему они возят с собой лимон
Летний гид по SPF: как выбрать и использовать солнцезащитные средства
Топ-5 секретов уютной уютной гостиной
Как правильно извиниться перед кошкой
"АльфаСтрахование" выявило самые опасные дороги Омска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников