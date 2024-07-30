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Фармацевтические гиганты массово урезают выплаты российским врачам

Выплаты фармкомпаний российским врачам сократились на 17%

1:14
Экономика

Крупнейшие мировые фармацевтические компании выплатили российским медикам в 2023 году 652,6 миллиона рублей, что на 17 процентов меньше по сравнению с годом ранее.

Выплаты фармкомпаний российским врачам сократились на 17%
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Значительное сокращение выплат показали три компании: GlaxoSmithKline, Takeda и Novo Nordisk, почти полностью прекратив "передачу ценностей". Takeda и Novo Nordisk выплатили всего одному врачу каждая — около 40 тысяч и 11 тысяч рублей соответственно. Gilead Sciences не сообщила о выплатах ни одному российскому специалисту здравоохранения, сообщает РБК.

Немецкая Bayer выплатила врачам 230,6 миллионов рублей, что также меньше на 30 процентов по сравнению с 2022 годом. Представители компании связали урезание выплат с изменением подхода к работе.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что Россия обладает значительными фармацевтическими компетенциями и может начать производство аналогичных препаратов в случае ухода зарубежных компаний с рынка.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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