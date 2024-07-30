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Число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона

Число самозанятых в Москве возросло до 1,7 миллиона

1:43
Экономика

В первом полугодии 2024 года доход самозанятых в Москве достиг 225 миллиардов рублей, а число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в столице превысило 1,7 миллиона, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Число самозанятых в Москве возросло до 1,7 миллиона
Фото: .pexels.com by Negative Space, PDM

"В Москве работают 16% от всех самозанятых, зарегистрированных в России, что свидетельствует о создании в городе привлекательных условий для ведения микробизнеса. На 1 июля 2024 года их число достигло 1,73 миллиона. Доход столичных самозанятых за все время действия налогового режима, который заработал в Москве 1 января 2019 года, составил почти 1,2 триллиона рублей, в том числе 225 миллиардов рублей за первые шесть месяцев этого года", — рассказала руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она также отметила, что наиболее востребованными видами деятельности среди самозанятых в Москве являются пассажирские перевозки, доставка, аренда квартир, реклама и маркетинг, строительство и репетиторство.

"За первые шесть месяцев 2024-го плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 60,1 миллиона чеков. Средний чек на конец июня вырос на 12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 3351 рубля", — добавила Багреева.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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