Суд обязал "Мутабор" выплатить 537 тыс. рублей за неуплату авторских вознаграждений

"Мутабор" проиграл суд по иску РАО и должен выплатить более полумиллиона рублей

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Суд подтвердил взыскание с московского ночного клуба "Мутабор" суммы в 537 тысяч рублей по иску РАО за неуплату авторских вознаграждений за публичное исполнение музыкальных произведений на нескольких мероприятиях клуба в 2023 году, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Согласно постановлению, апелляционный суд отклонил жалобу клуба на решение арбитражного суда, и взыскание вступило в законную силу.

РАО предъявило иск, указав, что клуб не выполнил обязательства по выплате авторского вознаграждения за использование произведений на пяти мероприятиях.

В декабре 2023 года в клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка с участием известных российских звезд в полуобнаженном виде, что вызвало общественный резонанс.

В результате, клуб был закрыт на 90 дней, а участники вечеринки и организатор были оштрафованы или получили аресты.