Суд обязал "Мутабор" выплатить 537 тыс. рублей за неуплату авторских вознаграждений

Суд подтвердил взыскание с московского ночного клуба "Мутабор" суммы в 537 тысяч рублей по иску РАО за неуплату авторских вознаграждений за публичное исполнение музыкальных произведений на нескольких мероприятиях клуба в 2023 году, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Согласно постановлению, апелляционный суд отклонил жалобу клуба на решение арбитражного суда, и взыскание вступило в законную силу.
РАО предъявило иск, указав, что клуб не выполнил обязательства по выплате авторского вознаграждения за использование произведений на пяти мероприятиях.
В декабре 2023 года в клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка с участием известных российских звезд в полуобнаженном виде, что вызвало общественный резонанс.
В результате, клуб был закрыт на 90 дней, а участники вечеринки и организатор были оштрафованы или получили аресты.
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