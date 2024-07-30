Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

Газпром увеличил экспорт газа в Китай через "Силу Сибири"

27 июля Газпром достиг нового исторического рекорда по объемам суточных поставок природного газа в Китай через газопровод "Сила Сибири", сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

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Суточные поставки вновь превысили установленные контрактные обязательства компании.

Газпром и CNPC выполняют долгосрочный контракт на поставки газа, согласно которому объем поставок в 2024 году составит 30 миллиардов кубометров, увеличившись с 22 миллиардов кубометров в 2023 году (фактически поставлено 22,7 миллиарда кубометров).

В 2025 году газопровод "Сила Сибири" достигнет полной экспортной мощности в 38 миллиардов кубометров газа в год.

Поставки газа в Китай начались в 2019 году с Чаяндинского месторождения в Якутии, а в 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.