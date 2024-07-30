Компания Royal Philips NV из Нидерландов, производящая потребительские и медицинские товары, увеличила чистую прибыль в первом полугодии в 6 раз благодаря разовому доходу, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Чистая прибыль за второй квартал достигла 452 млн евро, что значительно больше по сравнению с 74 млн евро за аналогичный период прошлого года. Увеличение прибыли связано с разовым доходом в размере 381 млн евро.
Раздел компании, занимающийся диагностическим и терапевтическим оборудованием (Diagnosis & Treatment), увеличил выручку на 2,8%, до 2,17 млрд евро.
Выручка подразделения Connected Care, которое предлагает решения для дистанционного мониторинга состояния пациентов, выросла на 0,4% и составила 1,33 млрд евро.
В сегменте Personal Health выручка снизилась на 0,2% до 834 млн евро.
Philips подтвердила прогноз на текущий год, ожидая увеличение сопоставимых продаж на 3-5% и рентабельность по скорректированной EBITA в пределах 11-11,5%.
Акции Philips снижаются в цене на торговых площадках в понедельник, хотя в начале года их стоимость выросла на 16,4%.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.