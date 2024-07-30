Philips сообщила о значительном увеличении прибыли

Philips увеличила чистую прибыль в 6 раз благодаря разовому доходу

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Royal Philips NV из Нидерландов, производящая потребительские и медицинские товары, увеличила чистую прибыль в первом полугодии в 6 раз благодаря разовому доходу, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, PDM

Чистая прибыль за второй квартал достигла 452 млн евро, что значительно больше по сравнению с 74 млн евро за аналогичный период прошлого года. Увеличение прибыли связано с разовым доходом в размере 381 млн евро.

Раздел компании, занимающийся диагностическим и терапевтическим оборудованием (Diagnosis & Treatment), увеличил выручку на 2,8%, до 2,17 млрд евро.

Выручка подразделения Connected Care, которое предлагает решения для дистанционного мониторинга состояния пациентов, выросла на 0,4% и составила 1,33 млрд евро.

В сегменте Personal Health выручка снизилась на 0,2% до 834 млн евро.

Philips подтвердила прогноз на текущий год, ожидая увеличение сопоставимых продаж на 3-5% и рентабельность по скорректированной EBITA в пределах 11-11,5%.

Акции Philips снижаются в цене на торговых площадках в понедельник, хотя в начале года их стоимость выросла на 16,4%.