Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрываем секреты ночной активности домашних кошек
Где лучше заправляться — советы по выбору заправочной станции
Nvidia устанавливает новый стандарт с открытыми драйверами для Linux
Ряд пестицидов, которые используют в сельском хозяйстве, могут вызывать рак
Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон
Анастасия Волочкова рассказала о своей аллергии на шипы белых роз
Учёные представили банк данных для обучения ИИ
Правила удобрения гранатового дерева
Почему у девушек из деревень кожа выглядит лучше, чем у жительниц мегаполисов?
Philips сообщила о значительном увеличении прибыли

Philips увеличила чистую прибыль в 6 раз благодаря разовому доходу

1:33
Экономика

Компания Royal Philips NV из Нидерландов, производящая потребительские и медицинские товары, увеличила чистую прибыль в первом полугодии в 6 раз благодаря разовому доходу, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Philips увеличила чистую прибыль в 6 раз благодаря разовому доходу
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, PDM

Чистая прибыль за второй квартал достигла 452 млн евро, что значительно больше по сравнению с 74 млн евро за аналогичный период прошлого года. Увеличение прибыли связано с разовым доходом в размере 381 млн евро.

Раздел компании, занимающийся диагностическим и терапевтическим оборудованием (Diagnosis & Treatment), увеличил выручку на 2,8%, до 2,17 млрд евро.

Выручка подразделения Connected Care, которое предлагает решения для дистанционного мониторинга состояния пациентов, выросла на 0,4% и составила 1,33 млрд евро.

В сегменте Personal Health выручка снизилась на 0,2% до 834 млн евро.

Philips подтвердила прогноз на текущий год, ожидая увеличение сопоставимых продаж на 3-5% и рентабельность по скорректированной EBITA в пределах 11-11,5%.

Акции Philips снижаются в цене на торговых площадках в понедельник, хотя в начале года их стоимость выросла на 16,4%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Последние материалы
Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон
Анастасия Волочкова рассказала о своей аллергии на шипы белых роз
Учёные представили банк данных для обучения ИИ
Правила удобрения гранатового дерева
Почему у девушек из деревень кожа выглядит лучше, чем у жительниц мегаполисов?
Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: тёплая закуска по-азиатски
"СОГАЗ" выплатит страховки пострадавшим при ЧП с поездом в Волгоградской области
Philips увеличила чистую прибыль в 6 раз благодаря разовому доходу
Путешествие по Амурской области
Porsche отзывает обновленный Cayenne 2024 из-за проблем с подвеской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников