Россия намерена более тщательно подойти по всестороннему изучению территорий для обнаружения новых крупных месторождений полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года.
В документе предусмотрены два сценария развития минерально-сырьевого комплекса страны — базовый и целевой.
"В стратегии актуализировали все прогнозные показатели и в целевом сценарии определили ряд основных задач, в их числе - открытие новых крупных месторождений. Для чего будем наращивать усилия по комплексному исследованию территорий, особенно в наиболее труднодоступных районах, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке", — подчеркнул Мишустин.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.