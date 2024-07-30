Новая стратегия РФ будет нацелена на открытие крупных месторождений

Россия сосредоточится на открытии крупных месторождений в труднодоступных районах

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия намерена более тщательно подойти по всестороннему изучению территорий для обнаружения новых крупных месторождений полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

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По его словам, правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года.

В документе предусмотрены два сценария развития минерально-сырьевого комплекса страны — базовый и целевой.

"В стратегии актуализировали все прогнозные показатели и в целевом сценарии определили ряд основных задач, в их числе - открытие новых крупных месторождений. Для чего будем наращивать усилия по комплексному исследованию территорий, особенно в наиболее труднодоступных районах, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке", — подчеркнул Мишустин.