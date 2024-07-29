Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет включён в список самоокупаемых

Правительство РФ выделит до 300 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство приняло решение включить проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в перечень самоокупаемых проектов, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Это позволит привлечь значительные финансовые ресурсы для реализации проекта из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Согласно заявлению, опубликованному в официальном Telegram-канале правительства, сумма финансирования может достигать 300 миллиардов рублей. Средства будут предоставлены по льготной процентной ставке, не превышающей 1% годовых.

Такое решение предполагает, что проект ВСМ будет приносить достаточную прибыль для покрытия всех затрат и возврата инвестиций.

Включение магистрали в список самоокупаемых проектов является стратегическим шагом для ускорения строительства и последующего функционирования магистрали, которая станет важным элементом транспортной инфраструктуры России.