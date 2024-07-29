Российское правительство приняло решение включить проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в перечень самоокупаемых проектов, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Это позволит привлечь значительные финансовые ресурсы для реализации проекта из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Согласно заявлению, опубликованному в официальном Telegram-канале правительства, сумма финансирования может достигать 300 миллиардов рублей. Средства будут предоставлены по льготной процентной ставке, не превышающей 1% годовых.
Такое решение предполагает, что проект ВСМ будет приносить достаточную прибыль для покрытия всех затрат и возврата инвестиций.
Включение магистрали в список самоокупаемых проектов является стратегическим шагом для ускорения строительства и последующего функционирования магистрали, которая станет важным элементом транспортной инфраструктуры России.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.