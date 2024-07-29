В первом полугодии текущего года банки стали чаще одобрять кредиты россиянам, сообщает РИА Новости.
В первом полугодии 2024 года одобрение на кредиты получала треть заявок, тогда как в аналогичный период 2023 года одобрение было только у 21% заявок.
Это может быть связано с уменьшением средней запрашиваемой суммы: в первом полугодии 2024 года она снизилась на 13% и составила 430 тысяч рублей.
В первом полугодии 2023 года средняя сумма запроса составляла 498 тысяч рублей, а в 2022 году — 343 тысячи рублей. Количество заявок на кредиты также увеличилось: в первом полугодии 2024 года их стало на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы, где средняя запрашиваемая сумма составила 534 тысячи рублей. Следом идут Санкт-Петербург с 469 тысячами рублей и Краснодар, где также средняя сумма запроса составила 469 тысяч рублей.
Наибольшее количество заявок поступает в Т-Банк, ВТБ и Альфа-банк.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.