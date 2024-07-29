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Россияне подают больше заявок на кредиты в 2024 году

Банки чаще одобряют кредиты россиянам в первом полугодии 2024 года

1:28
Экономика

В первом полугодии текущего года банки стали чаще одобрять кредиты россиянам, сообщает РИА Новости.

Банки чаще одобряют кредиты россиянам в первом полугодии 2024 года
Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко, CC BY 3.0

В первом полугодии 2024 года одобрение на кредиты получала треть заявок, тогда как в аналогичный период 2023 года одобрение было только у 21% заявок.

Это может быть связано с уменьшением средней запрашиваемой суммы: в первом полугодии 2024 года она снизилась на 13% и составила 430 тысяч рублей.

В первом полугодии 2023 года средняя сумма запроса составляла 498 тысяч рублей, а в 2022 году — 343 тысячи рублей. Количество заявок на кредиты также увеличилось: в первом полугодии 2024 года их стало на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы, где средняя запрашиваемая сумма составила 534 тысячи рублей. Следом идут Санкт-Петербург с 469 тысячами рублей и Краснодар, где также средняя сумма запроса составила 469 тысяч рублей.

Наибольшее количество заявок поступает в Т-Банк, ВТБ и Альфа-банк.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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