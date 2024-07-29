Цены на бензин и газ взлетели в Крыму за прошедшие выходные

В Крыму за выходные значительно подорожали бензин и газ

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

За прошедшие выходные топливо и газ в Крыму значительно подорожали.

Фото: Wikipedia by premier.gov.ru, CC BY 4.0

Наиболее существенное повышение затронуло газ, цена на который в сети АТАН достигла 34.49 рубля за литр. Бензин АИ-95 поднялся в цене до 63.59 рубля, а АИ-92 до 56.39 рубля. Кроме того, с 24 июля 2024 года произошло общее повышение цен на автомобильное топливо: АИ-95 подорожал на 2.6 рубля, АИ-92 на 2.84 рубля, ДТ-Ультра на 0.6 рубля, ДТ на 1.4 рубля и газ на 2.5 рубля за литр, сообщает argumenti.ru.

Это повышение цен затронуло все ходовые марки бензинов и дизельного топлива, вызвав значительное увеличение расходов для автомобилистов. Подобные скачки цен могут отразиться на общей стоимости транспортных услуг и товаров.