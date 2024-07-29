Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Менеджер Глеба Самойлова заявил, что артист несколько лет ведёт здоровый образ жизни
Эксперт назвала лучшие направления для осеннего отпуска
Леди Гага объявила о помолвке с Майклом Полански в Париже
Певица Алла Пугачёва заявила, что, может быть, споёт на сцене в Юрмале
Юморист Максим Галкин* выступил на фестивале "Рандеву" на латышском языке
Цвет моторного масла расскажет о состоянии вашего двигателя
Игорь Николаев рассказал о финале шоу "Маска"
Как защитить губы от солнца: советы косметолога
Генеральный директор Gearbox намекает на скорый анонс новой игры Borderlands
Цены на бензин и газ взлетели в Крыму за прошедшие выходные

В Крыму за выходные значительно подорожали бензин и газ

1:14
Экономика

За прошедшие выходные топливо и газ в Крыму значительно подорожали.

В Крыму за выходные значительно подорожали бензин и газ
Фото: Wikipedia by premier.gov.ru, CC BY 4.0

Наиболее существенное повышение затронуло газ, цена на который в сети АТАН достигла 34.49 рубля за литр. Бензин АИ-95 поднялся в цене до 63.59 рубля, а АИ-92 до 56.39 рубля. Кроме того, с 24 июля 2024 года произошло общее повышение цен на автомобильное топливо: АИ-95 подорожал на 2.6 рубля, АИ-92 на 2.84 рубля, ДТ-Ультра на 0.6 рубля, ДТ на 1.4 рубля и газ на 2.5 рубля за литр, сообщает argumenti.ru.

Это повышение цен затронуло все ходовые марки бензинов и дизельного топлива, вызвав значительное увеличение расходов для автомобилистов. Подобные скачки цен могут отразиться на общей стоимости транспортных услуг и товаров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллагене
Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллагене
Последние материалы
Эксперт назвала лучшие направления для осеннего отпуска
Леди Гага объявила о помолвке с Майклом Полански в Париже
Певица Алла Пугачёва заявила, что, может быть, споёт на сцене в Юрмале
В Крыму за выходные значительно подорожали бензин и газ
Юморист Максим Галкин* выступил на фестивале "Рандеву" на латышском языке
Цвет моторного масла расскажет о состоянии вашего двигателя
Игорь Николаев рассказал о финале шоу "Маска"
Как защитить губы от солнца: советы косметолога
Генеральный директор Gearbox намекает на скорый анонс новой игры Borderlands
Фитнес-тренер порекомендовал 4 упражнения, избавляющие от лишнего веса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников