России удалось перенаправить экспорт нефти на новые рынки без значительных потерь в доходах, сообщает РИА Новости.
Это произошло после введения Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов. Значительную роль в этом процессе сыграли менеджмент российских нефтяных компаний, а также предусмотрительность инициаторов санкций.
Эмбарго Евросоюза и введение потолка цен на российскую нефть, перевозимую морем, в 60 долларов за баррель, вступили в силу с определенной отсрочкой, что позволило российским компаниям перестроить свою логистику и найти альтернативные рынки сбыта.
Если бы санкции были введены без отсрочки, это могло бы стать критическим ударом для российской экономики, так как компании не успели бы адаптироваться и могли бы понести значительные финансовые потери.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.