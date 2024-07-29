Российские нефтяные компании адаптировались к санкциям ЕС и нашли новые рынки сбыта

Россия успешно перенаправила экспорт нефти на новые рынки

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

России удалось перенаправить экспорт нефти на новые рынки без значительных потерь в доходах, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Это произошло после введения Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов. Значительную роль в этом процессе сыграли менеджмент российских нефтяных компаний, а также предусмотрительность инициаторов санкций.

Эмбарго Евросоюза и введение потолка цен на российскую нефть, перевозимую морем, в 60 долларов за баррель, вступили в силу с определенной отсрочкой, что позволило российским компаниям перестроить свою логистику и найти альтернативные рынки сбыта.

Если бы санкции были введены без отсрочки, это могло бы стать критическим ударом для российской экономики, так как компании не успели бы адаптироваться и могли бы понести значительные финансовые потери.