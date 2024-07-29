Новая стратегия России: открытие месторождений в Арктике и на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил, что Россия будет усиливать комплексное исследование территорий с целью открытия новых крупных месторождений полезных ископаемых.
Правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Стратегия включает два сценария развития минерально-сырьевого комплекса: базовый и целевой, сообщает РИА Новости.
В целевом сценарии основное внимание уделяется открытию новых крупных месторождений, для чего планируется усиление комплексного исследования территорий, особенно в труднодоступных районах, таких как Арктика и Дальний Восток.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.