Новая стратегия России: открытие месторождений в Арктике и на Дальнем Востоке

Россия усилит исследование территорий для открытия новых месторождений

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил, что Россия будет усиливать комплексное исследование территорий с целью открытия новых крупных месторождений полезных ископаемых.

Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, CC BY 2.0

Правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Стратегия включает два сценария развития минерально-сырьевого комплекса: базовый и целевой, сообщает РИА Новости.

В целевом сценарии основное внимание уделяется открытию новых крупных месторождений, для чего планируется усиление комплексного исследования территорий, особенно в труднодоступных районах, таких как Арктика и Дальний Восток.