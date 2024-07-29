Спасительная соломинка для бизнеса: новая амнистия избавит компании от налоговой гибели

В России с 12 июля вступила в силу амнистия для бизнеса за дробление с целью применения льготных спецрежимов, вместо планируемого 1 января 2025 года.
Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала разъяснительное письмо, описывающее судебную практику в сфере дробления и критерии, по которым инспекторы должны выявлять такие схемы.
В письме ФНС указаны признаки дробления бизнеса и типичные схемы, используемые для налоговой экономии. Письмо направлено на обеспечение единообразного правоприменения и снижение риска злоупотреблений со стороны налоговых органов, сообщает РБК.
Амнистия предоставляет бизнесу возможность отказаться от дробления в 2025–2026 годах, чтобы избежать уплаты налогов и пеней за 2022-2024 годы. При этом остаются нерешенные вопросы по определению "дробления" и порядка реализации амнистии.
ФНС подчеркивает важность правильного применения спецрежимов для предотвращения злоупотреблений и обеспечения справедливого налогообложения.
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