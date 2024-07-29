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Россия обошла эмбарго Евросоюза: отечественная нефть "нашла" новые рынки

Россия успешно перенаправила экспорт нефти на новые рынки

0:59
Экономика

России удалось перенаправить экспорт нефти на новые рынки без потери доходов после эмбарго Евросоюза.

Россия успешно перенаправила экспорт нефти на новые рынки
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что это стало возможным благодаря усилиям менеджмента российских нефтяных компаний и предусмотрительности инициаторов санкций.

Санкции на финансовый и энергетический секторы, а также на поставки технологий для добычи нефти, были впервые введены в 2014 году, а в 2022 году ЕС ввел эмбарго на поставки нефти и установил предельную цену в 60 долларов за баррель для российской нефти, перевозимой по морю, сообщает РИА Новости.

Это дало российским компаниям время для перестройки логистики и поиска новых рынков, таких как Индия. Если бы санкции вступили в силу немедленно, это бы сильно ударило по российской экономике.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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