Россия обошла эмбарго Евросоюза: отечественная нефть "нашла" новые рынки

Россия успешно перенаправила экспорт нефти на новые рынки

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

России удалось перенаправить экспорт нефти на новые рынки без потери доходов после эмбарго Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что это стало возможным благодаря усилиям менеджмента российских нефтяных компаний и предусмотрительности инициаторов санкций.

Санкции на финансовый и энергетический секторы, а также на поставки технологий для добычи нефти, были впервые введены в 2014 году, а в 2022 году ЕС ввел эмбарго на поставки нефти и установил предельную цену в 60 долларов за баррель для российской нефти, перевозимой по морю, сообщает РИА Новости.

Это дало российским компаниям время для перестройки логистики и поиска новых рынков, таких как Индия. Если бы санкции вступили в силу немедленно, это бы сильно ударило по российской экономике.