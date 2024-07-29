Россиянам рассказали о новых схемах обмана с жильём

В РФ появились лженотариусы

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России мошенники внедрили новые схемы обмана с жильём, сообщает "РБК-Недвижимости" со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

1. Фальшивое наследство. Мошенники выдают себя за нотариусов и обманом выманивают деньги под видом оформления наследства. В Алтайском крае жертва заплатила 745 тысяч рублей, полагая, что получает помощь в оформлении наследства.

2. Доверенности и "безопасные счета". Лженотариусы запугивают людей, сообщая о якобы выданных доверенностях или необходимости срочно перевести деньги на "безопасный счет". 75-летний москвич потерял более 29 миллионов рублей, следуя указаниям мошенников.

3. Фальшивые нотариусы и продажа недвижимости. Мошенники под видом "нотариусов" оформляют от имени жертвы доверенности на продажу недвижимости. Молодой врач из Красноярска лишился квартиры и 7,4 миллиона рублей после того, как сам продал её и перевёл деньги на мошеннический счёт.