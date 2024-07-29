Необычный тренд: в России начали подделывать китайские юани

В России наблюдается рост подделок китайских юаней, хотя их абсолютное количество по-прежнему невелико.
Во II квартале 2024 года было выявлено только пять поддельных юаневых купюр, в то время как поддельных долларовых банкнот обнаружено 264.
По мнению банковского аналитика Дмитрия Тарасова, подделка юаней нецелесообразна из-за ограниченного номинала: максимальная купюра составляет 100 юаней (около 1200 рублей), пишет BFM.ru.
Эксперт советует при обнаружении подделок обращаться в банк и помнить, откуда появились фальшивые деньги, так как использование подделок может привести к уголовной ответственности.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.