В первой половине 2024 года Люксембург оказался лидером по доступности бензина в Европе, позволив жителям страны приобретать более 2500 литров бензина на свои средние зарплаты.
Великобритания заняла второе место, где на среднюю зарплату можно купить 2100 литров бензина. В первую пятерку также вошли Ирландия, Австрия и Нидерланды, где можно приобрести более 1870 литров на среднемесячную зарплату.
Россия расположилась на 13-м месте в рейтинге, между Францией и Кипром. В России на среднюю зарплату можно купить около 1287 литров бензина.
Цены на бензин в Европе в первой половине 2024 года увеличились на фоне роста мировых цен на нефть Brent, которая подорожала на 12% с начала года.
Причины роста цен включают геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, экономическую неопределенность в Европе и высокие процентные ставки.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.