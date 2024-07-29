Люксембург занял первое место по доступности бензина. Узнайте, на каком месте расположилась Россия

Люксембург стал лидером по доступности бензина в Европе

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине 2024 года Люксембург оказался лидером по доступности бензина в Европе, позволив жителям страны приобретать более 2500 литров бензина на свои средние зарплаты.

Фото: commons.wikimedia by Рама, CC BY-SA 2.0

Великобритания заняла второе место, где на среднюю зарплату можно купить 2100 литров бензина. В первую пятерку также вошли Ирландия, Австрия и Нидерланды, где можно приобрести более 1870 литров на среднемесячную зарплату.

Россия расположилась на 13-м месте в рейтинге, между Францией и Кипром. В России на среднюю зарплату можно купить около 1287 литров бензина.

Цены на бензин в Европе в первой половине 2024 года увеличились на фоне роста мировых цен на нефть Brent, которая подорожала на 12% с начала года.

Причины роста цен включают геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, экономическую неопределенность в Европе и высокие процентные ставки.