В 2024 году власти ожидают, что зарубежные страны вернут в бюджет 49,7 млрд рублей по государственным кредитам.
В то же время Россия планирует выдать зарубежным странам и иностранным организациям государственные кредиты на сумму 492 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2023 году, когда было предоставлено 378 млрд рублей.
По данным "Известий", ссылающихся на заключение Счетной палаты, совокупный долг иностранных государств перед Россией в конце 2022 года составил 28,9 млрд долларов. В списке крупнейших должников находятся Белоруссия, Индия и Бангладеш.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.