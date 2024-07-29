Кто задолжал России 492 миллиарда рублей? Узнайте главных должников

Россия выдаст зарубежным странам кредиты на сумму 492 млрд рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году власти ожидают, что зарубежные страны вернут в бюджет 49,7 млрд рублей по государственным кредитам.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

В то же время Россия планирует выдать зарубежным странам и иностранным организациям государственные кредиты на сумму 492 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2023 году, когда было предоставлено 378 млрд рублей.

По данным "Известий", ссылающихся на заключение Счетной палаты, совокупный долг иностранных государств перед Россией в конце 2022 года составил 28,9 млрд долларов. В списке крупнейших должников находятся Белоруссия, Индия и Бангладеш.