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Кто задолжал России 492 миллиарда рублей? Узнайте главных должников

Россия выдаст зарубежным странам кредиты на сумму 492 млрд рублей

0:51
Экономика

В 2024 году власти ожидают, что зарубежные страны вернут в бюджет 49,7 млрд рублей по государственным кредитам.

Россия выдаст зарубежным странам кредиты на сумму 492 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

В то же время Россия планирует выдать зарубежным странам и иностранным организациям государственные кредиты на сумму 492 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2023 году, когда было предоставлено 378 млрд рублей.

По данным "Известий", ссылающихся на заключение Счетной палаты, совокупный долг иностранных государств перед Россией в конце 2022 года составил 28,9 млрд долларов. В списке крупнейших должников находятся Белоруссия, Индия и Бангладеш.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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