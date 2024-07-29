Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков отметил, что, несмотря на быстро растущее население Земли, в настоящее время нет рисков глобального голода, как сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что благодаря развитию современной логистики и технологий, глобальный голод вне катастрофических сценариев не представляет собой долгосрочную проблему.
"За пределами катастрофических сценариев развития глобальный голод не является долгосрочной проблемой", — сказал эксперт.
Однако Горчаков подчеркнул, что в отдельных регионах, особенно в беднейших странах Африки, существует высокая вероятность возникновения этой проблемы.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.