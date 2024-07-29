Глобальный голод больше не угроза. Но есть один тревожный нюанс

Горчаков: сейчас нет риска глобального голода

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков отметил, что, несмотря на быстро растущее население Земли, в настоящее время нет рисков глобального голода, как сообщает РИА Новости.

Фото: Wikimedia Commons by Afonin, CC BY-SA 3.0

Он пояснил, что благодаря развитию современной логистики и технологий, глобальный голод вне катастрофических сценариев не представляет собой долгосрочную проблему.

"За пределами катастрофических сценариев развития глобальный голод не является долгосрочной проблемой", — сказал эксперт.

Однако Горчаков подчеркнул, что в отдельных регионах, особенно в беднейших странах Африки, существует высокая вероятность возникновения этой проблемы.