Российские школьники скоро будут ходить на завод: сенатор Косихина выступила с новой инициативой

Косихина призвала рассказывать школьникам о престижности рабочих профессий

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сенатор Наталия Косихина призвала рассказывать школьникам о престижности рабочих профессий и организовывать для них обязательные экскурсии на предприятия, сообщает РИА Новости.

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе is licensed under public domain

Косихина подчеркнула, что популяризация рабочих специальностей среди молодежи должна осуществляться через видеоролики и интервью с молодыми профессионалами, выбравшими этот путь.

Кроме того, она предложила внедрить в школах посещения заводов, где дети смогут не только наблюдать за производственным процессом, но и попробовать свои силы.

"Рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером", — сказала Косихина.