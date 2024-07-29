Российские школьники скоро будут ходить на завод: сенатор Косихина выступила с новой инициативой

Сенатор Наталия Косихина призвала рассказывать школьникам о престижности рабочих профессий и организовывать для них обязательные экскурсии на предприятия, сообщает РИА Новости.
Косихина подчеркнула, что популяризация рабочих специальностей среди молодежи должна осуществляться через видеоролики и интервью с молодыми профессионалами, выбравшими этот путь.
Кроме того, она предложила внедрить в школах посещения заводов, где дети смогут не только наблюдать за производственным процессом, но и попробовать свои силы.
"Рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером", — сказала Косихина.
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