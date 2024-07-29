Торговля выйдет на новый уровень: Россия и Малайзия заключают крупные сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Малайзия будут развивать инвестиционное сотрудничество и увеличивать объемы взаимной торговли, которые за последние пару лет немного снизились, как сообщает РИА Новости.
Лавров отметил, что эти вопросы обсуждались на переговорах, и напомнил о недавно подписанном соглашении между странами, направленном на избежание двойного налогообложения.
Он также подчеркнул, что стороны договорились ускорить работу над несколькими десятками проектов межправительственных соглашений, находящихся на разных стадиях подготовки.
По словам российского министра, встреча была содержательной и проходила в конструктивном ключе.
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