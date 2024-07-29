Бюджетная политика ФРГ ставит под угрозу безопасность всей Европы

Экономист раскритиковал бюджетную политику Германии

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Кильского института мировой экономики в ФРГ Мориц Шуларик выразил резкую критику бюджетной политики правительства Германии, утверждая, что она угрожает безопасности Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, CC BY-SA 4.0

В интервью порталу t-online он отметил, что текущая бюджетная политика не соответствует потребностям страны и представляет угрозу для европейской безопасности.

Шуларик также высказал мнение, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США и прекращения им помощи Украине, Европе придется выделять не менее €30 млрд ежегодно для поддержки Киева. По его словам, эта сумма составляет менее 0,2% ВВП ЕС, и экономически это осуществимо, но вопрос заключается в политической воле, а не в экономических возможностях, сообщает ТАСС.

Германия, будучи вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США, уже выделила на военную поддержку Киева около €28 млрд и взяла на себя обязательства по будущим расходам.