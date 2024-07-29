€1,4 млрд на ветер: власти Франции провалили очистку Сены

Франция потратила €1,4 млрд на очистку Сены впустую

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в социальных сетях, что власти Франции впустую потратили €1,4 млрд на очистку реки Сены.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

По его словам, первая тренировка атлетов на Сене, запланированная на воскресенье, была отменена из-за загрязненности воды после дождей. Филиппо выразил разочарование, отметив, что несмотря на значительные инвестиции, вода остается загрязненной.

Ранее радиостанция France Info сообщила, что уровень загрязненности воды в Сене превышал допустимые нормы даже в день купания мэра Парижа Анн Идальго, которая пыталась продемонстрировать улучшение состояния реки своим заплывом.