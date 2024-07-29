Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
AMD переносит дату выпуска новых процессоров Ryzen 9000
Советы стилиста для здоровых волос на пляжном отдыхе
Почему нельзя экономить на замене амортизаторов: советы экспертов
Топ-3 бесполезных предмета для дома, от которых лучше отказаться
Топ-4 продукта, которые помогут вам навсегда забыть о переедании
Абандон в страховании и условия его наступления
Подбираем лучшие горшки для комнатных цветов
Том Круз захотел жениться в четвёртый раз
Nutrition 2024: клубника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
€1,4 млрд на ветер: власти Франции провалили очистку Сены

Франция потратила €1,4 млрд на очистку Сены впустую

0:46
Экономика

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в социальных сетях, что власти Франции впустую потратили €1,4 млрд на очистку реки Сены.

Франция потратила €1,4 млрд на очистку Сены впустую
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

По его словам, первая тренировка атлетов на Сене, запланированная на воскресенье, была отменена из-за загрязненности воды после дождей. Филиппо выразил разочарование, отметив, что несмотря на значительные инвестиции, вода остается загрязненной.

Ранее радиостанция France Info сообщила, что уровень загрязненности воды в Сене превышал допустимые нормы даже в день купания мэра Парижа Анн Идальго, которая пыталась продемонстрировать улучшение состояния реки своим заплывом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Последние материалы
Франция потратила €1,4 млрд на очистку Сены впустую
Абандон в страховании и условия его наступления
Подбираем лучшие горшки для комнатных цветов
Том Круз захотел жениться в четвёртый раз
Nutrition 2024: клубника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Культурные особенности Узбекистана: запреты для иностранных гостей
Лепс показал, как отдыхает с 18-летней возлюбленной на море
Заслуженный юрист Соловьёв предупредил об опасных ссылках из мессенджеров
Эксперт ЖКХ Федорук посоветовал жаловаться на тараканов в управляющую компанию
Как избавиться от муравьёв на участке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников