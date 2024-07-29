€1,4 млрд на ветер: власти Франции провалили очистку Сены

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в социальных сетях, что власти Франции впустую потратили €1,4 млрд на очистку реки Сены.
По его словам, первая тренировка атлетов на Сене, запланированная на воскресенье, была отменена из-за загрязненности воды после дождей. Филиппо выразил разочарование, отметив, что несмотря на значительные инвестиции, вода остается загрязненной.
Ранее радиостанция France Info сообщила, что уровень загрязненности воды в Сене превышал допустимые нормы даже в день купания мэра Парижа Анн Идальго, которая пыталась продемонстрировать улучшение состояния реки своим заплывом.
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