Прибыль Volvo за II квартал превысила прогнозы рынка

В четверг утром автомобильный гигант Volvo опубликовал отчет о прибылях за второй квартал 2024 года, в котором операционная прибыль оказалась значительно выше ожиданий рынка. Однако компания все же снизила прогнозы роста розничных продаж на 2024 год.
Volvo сообщила о чистых продажах в размере 140,2 млрд шведских крон (12,16 млрд евро) во втором квартале этого года, что примерно соответствует показателям соответствующего квартала прошлого года.
Скорректированная операционная прибыль составила 19,4 млрд шведских крон, что ниже показателя 21,9 млрд шведских крон в первом квартале 2024 года.
Маржа операционной прибыли также снизилась до 13,9 % во II квартале 2024 года по сравнению с 15,4 % в том же квартале 2023 года. Это произошло в основном из-за снижения объемов, а также роста инвестиций компании в исследования и разработки.
Однако повышение цен, начатое в 2023 году, позволило несколько компенсировать снижение маржи.
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