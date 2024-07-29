Было зафиксировано рекордное падение акций ASML после новых ограничений на экспорт в Китай

ASML потеряла €42,7 млрд рыночной стоимости на фоне ужесточения экспортных правил

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший в Европе производитель технологического оборудования ASML отчитался о прибыли за второй квартал, которая превзошла ожидания рынка.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Однако незадолго до публикации прибыли компания столкнулась с ужесточением ограничений на экспорт микросхем в Китай со стороны США.

В результате акции компании упали на 11 % до €871 за акцию в среду, что стало самым резким однодневным падением с марта 2020 года и уничтожило €42,7 млрд ее рыночной стоимости.

Падение акций ASML соответствует общемировой тенденции: акции Nvidia упали на 6,7%, AMD — на 10,2%, Applied Materials — на 10,5% на Уолл-стрит, Tokyo Electron потерял 7,5%, в то время как акции британской компании Arm упали на 5%.

Основными клиентами ASM являются известные производители микросхем, включая TSMC, Intel и Samsung.