Было зафиксировано рекордное падение акций ASML после новых ограничений на экспорт в Китай

Крупнейший в Европе производитель технологического оборудования ASML отчитался о прибыли за второй квартал, которая превзошла ожидания рынка.
Однако незадолго до публикации прибыли компания столкнулась с ужесточением ограничений на экспорт микросхем в Китай со стороны США.
В результате акции компании упали на 11 % до €871 за акцию в среду, что стало самым резким однодневным падением с марта 2020 года и уничтожило €42,7 млрд ее рыночной стоимости.
Падение акций ASML соответствует общемировой тенденции: акции Nvidia упали на 6,7%, AMD — на 10,2%, Applied Materials — на 10,5% на Уолл-стрит, Tokyo Electron потерял 7,5%, в то время как акции британской компании Arm упали на 5%.
Основными клиентами ASM являются известные производители микросхем, включая TSMC, Intel и Samsung.
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