Правительство Германии утвердило бюджет на 2025 год со снижением финансирования Украины

В 2025 году Германия снизит финансирование Украины вдвое

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Германии одобрило проект бюджета на 2025 год с расходами в размере €481 млрд, включая €78 млрд на инвестиции.

Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Бюджет выделяет €75,3 млрд на оборонные расходы НАТО, но вдвое сокращает средства для Украины.

В бюджете изложено среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, что совпадает с окончанием срока действия специального фонда вооруженных сил, предназначенного для достижения минимальных целевых расходов НАТО.

Министерство обороны во главе с Борисом Писториусом из СДПГ получит дополнительное финансирование, что позволит Германии превзойти целевой показатель расходов на оборону НАТО в размере 2% от ВВП, выделив €75,3 млрд.

Силовые структуры, включая федеральную полицию и таможню, получат почти €1 млрд. субсидий.

Поддержка семей усилится: предусмотрены увеличение пособий по уходу за детьми и более высокая надбавка на ребенка для работающих родителей с низкой заработной платой.