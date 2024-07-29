Обновлены правила формирования списка жизненно важных лекарств

Правительство РФ обновило правила включения лекарств в список ЖНВЛП

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России обновило правила составления списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), чтобы обеспечить стабильное снабжение медикаментами в условиях санкций, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: pexels.com by Unknown, PDM

Теперь приоритет для включения в этот список, а также в перечень дорогостоящих препаратов, будут получать российские лекарства и те, производство которых локализовано в России. Соответствующее постановление, изменяющее эти правила, уже подписано.

Новые правила предполагают более комплексную оценку лекарств, претендующих на включение в списки. Если комиссия Минздрава отклонит заявку, производитель сможет предоставить дополнительную информацию о препарате.

Это нововведение должно стимулировать компании улучшать качество продукции.

Цены на лекарства из списка ЖНВЛП контролируются государством.