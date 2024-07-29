Правительство России обновило правила составления списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), чтобы обеспечить стабильное снабжение медикаментами в условиях санкций, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Теперь приоритет для включения в этот список, а также в перечень дорогостоящих препаратов, будут получать российские лекарства и те, производство которых локализовано в России. Соответствующее постановление, изменяющее эти правила, уже подписано.
Новые правила предполагают более комплексную оценку лекарств, претендующих на включение в списки. Если комиссия Минздрава отклонит заявку, производитель сможет предоставить дополнительную информацию о препарате.
Это нововведение должно стимулировать компании улучшать качество продукции.
Цены на лекарства из списка ЖНВЛП контролируются государством.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.