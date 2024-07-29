Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы до конца 2024 года

Казахстан ограничивает ввоз пшеницы до конца года из-за угрозы нелегальных поставок

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта до конца 2024 года, чтобы предотвратить нелегальный ввоз зерна через границу с Россией, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

Это решение принято из-за угрозы ввоза пшеницы серыми схемами и для контроля за рынком, так как прогнозируется высокий урожай зерновых в стране.

Исключения сделаны для поставок железнодорожным транспортом для птицеводческих и мукомольных предприятий, а также для транзитных перевозок.

В 2023 году в Казахстане было собрано 16,6 млн тонн зерна, в том числе 12,11 млн тонн пшеницы.

Также продлен запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота до конца года.