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Был запущен первый субсидируемый рейс по Севморпути

Доставлять грузы по Северному морскому пути стало более выгодно

1:25
Экономика

Загрузка судна LADY D завершилась в порту Архангельска, и в воскресенье оно отправилось в первый субсидируемый из федерального бюджета рейс по Северному морскому пути в 2024 году, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Доставлять грузы по Северному морскому пути стало более выгодно
Фото: flickr.com by Maersk Line, CC BY-SA 2.0

В пути судно посетит порты Певек, Магадан и Петропавловск-Камчатский.

"Плановая дата подхода судна в порт Корсаков — 24 августа", — сообщил министр транспорта области Максим Жоголев в Telegram-канале.

Морской порт Корсаков на Сахалине впервые включен в пилотный рейс по Северному морскому пути в 2024 году. По данным региональных властей, основная часть грузов на остров доставляется из Москвы по железной дороге через Транссибирскую магистраль и затем паромной переправой Ванино — Холмск или линией Владивосток — Корсаков. Это занимает около 48 дней.

Использование маршрута по Северному морскому пути сокращает время доставки до примерно 28 дней.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность Северного морского пути для развития Дальнего Востока и поставил задачу сделать его глобальной конкурентоспособной транспортной артерией.

К 2025 году грузопоток по этому маршруту должен увеличиться в десять раз.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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