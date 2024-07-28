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Продолжается рост цен на квадратный метр в городах-миллионниках

Цены на жильё в городах-миллионниках России продолжают расти

1:28
Экономика

По данным ЦИАН.Аналитики, в июле средняя стоимость нового жилья на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московскую и Ленинградскую области) составила 172,1 тыс. руб. за квадратный метр, увеличившись на 0,8% за месяц. 

Цены на жильё в городах-миллионниках России продолжают расти
Фото: Управа района Раменки города Москвы by mos.ru, PDM

Компания "Этажи" оценивает этот показатель в 133,1 тыс. руб. за квадратный метр по всей России, что на 0,6% больше, чем в июне. 

По данным Яндекс Недвижимости, в городах-миллионниках стоимость увеличилась на 0,5% и достигла 165,2 тыс. руб. за квадратный метр. 

Наибольший рост цен на новостройки зафиксирован в Краснодаре, где средняя стоимость выросла на 2,2% и составила 169,1 тыс. руб. за квадратный метр. 

В Казани цены поднялись на 0,5%, достигнув 178,1 тыс. руб. за квадратный метр. В Москве новостройки теперь стоят в среднем 370,5 тыс. руб. за квадратный метр, а в Санкт-Петербурге — 252,2 тыс. руб. за квадратный метр. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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