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Дипломаты ЕС вынуждены сокращать расходы на поездки и развлечения

Бюджетный лимит заставляет дипломатов ЕС экономить

1:00
Экономика

Дипломатам ЕС пришлось отказаться от поездок и отменить мероприятия из-за значительного превышения бюджета, сообщает Financial Times.

Бюджетный лимит заставляет дипломатов ЕС экономить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Дипломатам ЕС приказано отказаться от планов путешествий, отменить вечеринки… после того, как они значительно превысили свой бюджет в этом году… Европейской службе внешних связей… было сказано сократить бюджет на 43 миллиона евро — почти на 5% от запланированного бюджета — после превышения согласованных лимитов расходов", — пишет газета.

Чиновники также сообщили изданию, что сокращение расходов уже ощущается довольно сильно: сотрудники вынуждены реже использовать служебные автомобили с водителем и даже офисные принадлежности.

По их словам, в 2025 году финансовые трудности могут усугубиться, что усложнит поддержание дипломатического присутствия ЕС в регионах, таких как Африка и Латинская Америка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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