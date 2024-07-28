Иран вернул нефть, которая находилась на задержанном иранскими военными в январе этого года судне St. Nikolas

Власти Исламской Республики Иран приняли решение вернуть нефть, находившуюся на судне St. Nikolas, задержанном иранскими военными в январе этого года.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно публикации, нефть была перегружена на турецкое судно T. Semahat возле острова Ларак.
Миллион баррелей нефти был передан при перегрузке с 23 по 25 июля. В сентябре сырье должно поступить на нефтеперерабатывающий завод, как заявила компания Tüpraş, официально владеющая грузом.
Напомним, судно St. Nikolas было задержано иранскими военными 11 января этого года. На борту находилось 145 тысяч тонн нефти, направлявшихся из Басры в Турцию через Суэцкий канал.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.