Иран вернул нефть, которая находилась на задержанном иранскими военными в январе этого года судне St. Nikolas

Иран вернул иракскую нефть

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Исламской Республики Иран приняли решение вернуть нефть, находившуюся на судне St. Nikolas, задержанном иранскими военными в январе этого года.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно публикации, нефть была перегружена на турецкое судно T. Semahat возле острова Ларак.

Миллион баррелей нефти был передан при перегрузке с 23 по 25 июля. В сентябре сырье должно поступить на нефтеперерабатывающий завод, как заявила компания Tüpraş, официально владеющая грузом.

Напомним, судно St. Nikolas было задержано иранскими военными 11 января этого года. На борту находилось 145 тысяч тонн нефти, направлявшихся из Басры в Турцию через Суэцкий канал.