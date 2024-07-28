Слабый интерес Китая и мир в Газе: цены на нефть снижаются

Цены на нефть снижаются после недавнего роста. Накануне стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже увеличилась, а фьючерсы на нефть сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже также подорожали.
Сегодня нефть дешевеет. Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах упала незначительно.
На торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI также немного подешевели.
Котировки природного газа в США упали. Накануне фьючерсы на природный газ на электронных торгах NYMEX подешевели, но сегодня немного поднялись.
Газовые котировки в Европе также выросли. Сентябрьские газовые фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах к текущему моменту торговались на уровне, немного увеличившись по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные цены почти не изменились, но продолжают снижаться третью неделю подряд под давлением слабого спроса в Китае и ожиданий соглашения о прекращении огня в Газе, которое может ослабить напряженность на Ближнем Востоке и сопутствующие проблемы с поставками.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.