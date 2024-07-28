Слабый интерес Китая и мир в Газе: цены на нефть снижаются

Цены на нефть коррекционно снижаются

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на нефть снижаются после недавнего роста. Накануне стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже увеличилась, а фьючерсы на нефть сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже также подорожали.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Сегодня нефть дешевеет. Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах упала незначительно.

На торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI также немного подешевели.

Котировки природного газа в США упали. Накануне фьючерсы на природный газ на электронных торгах NYMEX подешевели, но сегодня немного поднялись.

Газовые котировки в Европе также выросли. Сентябрьские газовые фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах к текущему моменту торговались на уровне, немного увеличившись по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные цены почти не изменились, но продолжают снижаться третью неделю подряд под давлением слабого спроса в Китае и ожиданий соглашения о прекращении огня в Газе, которое может ослабить напряженность на Ближнем Востоке и сопутствующие проблемы с поставками.